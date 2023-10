Der neue Trainer ist da: Dieser Mann soll Schalke 04 vor dem Abstieg retten

Der erhoffte Ruck ging mit dieser Maßnahme aber bislang nicht durch die Mannschaft. Das Team kassierte auch in den beiden Folgespielen zwei Pleiten in Paderborn und daheim gegen Hertha BSC.

Der neue Trainer (41, M.) bei seiner Vorstellung am Montag auf Schalke. © IMAGO / Revierfoto

Der ehemalige Profi Karel Geraerts, der in der Jupiler League in seiner Heimat 359 Spiele absolvierte und dabei als Mittelfeldspieler 47 Tore schoss, ist der große Unbekannte nun.

Noch nie hat er im Ausland gearbeitet, betreute bis Sommer jedoch Union Saint-Gilloise. Die Mannschaft ist in Deutschland bestens bekannt, schließlich spielte Union Berlin in der Gruppenphase im September und November 2022 zweimal gegen die Belgier, scheiterte dann im März beim erneuten Aufeinandertreffen im Achtelfinale an dem Gegner.

Eine Runde später war für die Mannschaft von Geraerts dann aber gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale Endstation.

"Ich habe unheimlich Lust auf diese Herausforderung und möchte gerade die Länderspielpause dafür nutzen, um mich möglichst schnell auf Schalke einzuleben und intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten", erklärt Geraerts.

Auf einen Assistenten muss er zunächst verzichten, der Verein arbeitet aber mit Hochdruck an einer Lösung. Sein Debüt an der Seitenlinie in einem Pflichtspiel wird der Belgier am 22. Oktober auswärts beim Karlsruher SC (13.30 Uhr) geben.

