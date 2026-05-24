Ermittlungen laufen: Missbrauchsverdacht gegen Jugendtrainer von Schalke 04

Gelsenkirchen - Schwere Vorwürfe in Gelsenkirchen: Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt gegen einen Fußballtrainer im Nachwuchsbereich, der einen zwölfjährigen Jungen sexuell missbraucht haben soll. Beim Beschuldigten soll es sich um einen Jugendtrainer von Schalke 04 handeln.

Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt offenbar wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen Jugendtrainer von Schalke 04. © Tim Rehbein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Das berichteten WAZ und Bild übereinstimmend.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster mitteilte, habe die Mutter des Zwölfjährigen am 18. April Anzeige erstattet, woraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet wurde.

Der Erstkontakt wurde demnach bei einem Sichtungstraining eines Gelsenkirchener Fußballvereins hergestellt, bei dem es sich um die Königsblauen handeln soll. Der Mann sei dort als Co-Trainer im Jugendbereich tätig gewesen.

Um keine Rückschlüsse auf die Identität des Beschuldigten zuzulassen, konnte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech den Vereinsnamen gegenüber TAG24 nicht bestätigen, erklärte aber, dass sich der Missbrauch nicht auf dem Trainingsgelände des Klubs abgespielt haben soll, sondern im Rahmen individueller Trainingseinheiten.

Ob es weitere Geschädigte gibt, sei derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen, welche ganz am Anfang stünden, sagte Ollech.

Am 22. April waren die Privaträume des Tatverdächtigen durchsucht worden, wobei zahlreiche Datenträger sichergestellt wurden, die aktuell ausgewertet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.