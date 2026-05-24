Ermittlungen laufen: Missbrauchsverdacht gegen Jugendtrainer von Schalke 04
Gelsenkirchen - Schwere Vorwürfe in Gelsenkirchen: Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt gegen einen Fußballtrainer im Nachwuchsbereich, der einen zwölfjährigen Jungen sexuell missbraucht haben soll. Beim Beschuldigten soll es sich um einen Jugendtrainer von Schalke 04 handeln.
Das berichteten WAZ und Bild übereinstimmend.
Wie die Staatsanwaltschaft Münster mitteilte, habe die Mutter des Zwölfjährigen am 18. April Anzeige erstattet, woraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet wurde.
Der Erstkontakt wurde demnach bei einem Sichtungstraining eines Gelsenkirchener Fußballvereins hergestellt, bei dem es sich um die Königsblauen handeln soll. Der Mann sei dort als Co-Trainer im Jugendbereich tätig gewesen.
Um keine Rückschlüsse auf die Identität des Beschuldigten zuzulassen, konnte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech den Vereinsnamen gegenüber TAG24 nicht bestätigen, erklärte aber, dass sich der Missbrauch nicht auf dem Trainingsgelände des Klubs abgespielt haben soll, sondern im Rahmen individueller Trainingseinheiten.
Ob es weitere Geschädigte gibt, sei derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen, welche ganz am Anfang stünden, sagte Ollech.
Am 22. April waren die Privaträume des Tatverdächtigen durchsucht worden, wobei zahlreiche Datenträger sichergestellt wurden, die aktuell ausgewertet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Schalke 04 reagiert mit enormer Bestürzung auf den Vorfall
Der WAZ zufolge ist Schalke bereits von der Polizei über den Vorfall informiert worden und habe den Mitarbeiter daraufhin umgehend freigestellt. Der Klub kooperiere uneingeschränkt mit den Ermittlungsbehörden und unterstütze die Aufklärung vollständig.
"Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht zu jeder Zeit an erster Stelle. Die Bestürzung über die Informationen ist daher enorm", teilten die Knappen gegenüber der WAZ mit: "Neben den ergriffenen Sofort-Maßnahmen hat Schalke 04, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Spielern und Mitarbeitenden, im Rahmen der bestehenden Schutzkonzepte interne Prüfungen eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind."
Eine Anfrage von TAG24 ließ der Zweitliga-Meister bisher unbeantwortet.
Titelfoto: Tim Rehbein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa