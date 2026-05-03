Feiert sich Schalke-Held Dzeko hier zur Unterschrift? "Werde den heute mega abfüllen"
Gelsenkirchen - Ausnahmezustand auf Schalke! Die Knappen kehren nach drei Jahren zurück in die Bundesliga und feiern die Wiederauferstehung gebührend. In Gelsenkirchen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag höchstwahrscheinlich nicht nur das Trikot königsblau. Doch auch an die Zukunft wurde schon gedacht.
Im Mittelpunkt der großen Party stand bereits direkt nach dem Abpfiff gegen Düsseldorf die personifizierte Galionsfigur der seit dem Winter anhaltenden S04-Ekstase: Edin Dzeko (40).
Der Bosnier tanzte, sang mit seinen Landsmännern und teilte die ganze Nacht stimmungsvolle Videos der großen Sause in der Veltins-Arena auf seinem Instagram-Kanal. Allerdings läuft der Vertrag des langjährigen Weltklasse-Stürmers im Sommer aus.
Trotz 40 Lebensjahren auf dem Buckel dürfen sich die Fans jedoch Hoffnungen machen, dass das Schalke-Kapitel für ihn noch nicht vorbei ist.
"Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören - Fußball ist mein Leben. Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzen wir uns zusammen", sagte der Routinier nach dem Aufstieg bei Sky. "Ich bin nicht für die 2. Liga gekommen. Ich bin gekommen, um für einen großartigen Verein zu spielen", ergänzte er außerdem bei RTL Nitro.
Ein Kollege machte es sich direkt zur Aufgabe, Dzeko noch am Partyabend von einem Verbleib in Gelsenkirchen zu überzeugen.
"Da bin ich echt ein guter Mann für, weil ich werde den heute mega abfüllen", kündigte Mitspieler Timo Becker (29) bei Sky an. "Der wird echt viel Bier trinken und vielleicht ein paar Sliwowitz. Dann werde ich das schon hinkriegen."
Schalke 04: Für Timo Becker ist es ein ganz besonderer Aufstieg
Ohnehin hatte sich der Abwehrmann am Abend schnell zur höchsten Party-Instanz in Gelsenkirchen ernannt: "Ich bin der absolute Kapitän, was Feiern angeht. Keiner geht vor 7 Uhr aus dem Stadion", sagte er am ZDF-Mikrofon mit Blick auf den Plan.
Der 29-Jährige ist von klein auf Schalke-Fan, seine Freude daher umso größer: "Zwar hatte ich schon einen Aufstieg mit Kiel, der auch wunderschön war. Aber mit dem Verein, den man in seinem Herzen trägt, ist das noch einmal etwas ganz Besonderes", so Becker. "Ich werde heute die Arena abreißen."
Gänzlich hielt er sich offenbar nicht an seinen Plan. Wie "Sport Bild" berichtet, endete die Fete im Schalker Wohnzimmer kurz nach 5 Uhr am Morgen, das Stadion stand zu diesem Zeitpunkt noch.
Und auch, ob er Dzeko zu später Stunde gleich zur Unterschrift trinken konnte, ist bislang nicht überliefert.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/edindzeko, Bernd Thissen/dpa