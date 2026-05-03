Feiert sich Schalke-Held Dzeko hier zur Unterschrift? "Werde den heute mega abfüllen"

Gelsenkirchen - Ausnahmezustand auf Schalke ! Die Knappen kehren nach drei Jahren zurück in die Bundesliga und feiern die Wiederauferstehung gebührend. In Gelsenkirchen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag höchstwahrscheinlich nicht nur das Trikot königsblau. Doch auch an die Zukunft wurde schon gedacht.

Edin Dzeko (40) ließ es nach dem Schalker Aufstieg ordentlich krachen. © Screenshot/Instagram/edindzeko

Im Mittelpunkt der großen Party stand bereits direkt nach dem Abpfiff gegen Düsseldorf die personifizierte Galionsfigur der seit dem Winter anhaltenden S04-Ekstase: Edin Dzeko (40).

Der Bosnier tanzte, sang mit seinen Landsmännern und teilte die ganze Nacht stimmungsvolle Videos der großen Sause in der Veltins-Arena auf seinem Instagram-Kanal. Allerdings läuft der Vertrag des langjährigen Weltklasse-Stürmers im Sommer aus.

Trotz 40 Lebensjahren auf dem Buckel dürfen sich die Fans jedoch Hoffnungen machen, dass das Schalke-Kapitel für ihn noch nicht vorbei ist.

"Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören - Fußball ist mein Leben. Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzen wir uns zusammen", sagte der Routinier nach dem Aufstieg bei Sky. "Ich bin nicht für die 2. Liga gekommen. Ich bin gekommen, um für einen großartigen Verein zu spielen", ergänzte er außerdem bei RTL Nitro.

Ein Kollege machte es sich direkt zur Aufgabe, Dzeko noch am Partyabend von einem Verbleib in Gelsenkirchen zu überzeugen.

"Da bin ich echt ein guter Mann für, weil ich werde den heute mega abfüllen", kündigte Mitspieler Timo Becker (29) bei Sky an. "Der wird echt viel Bier trinken und vielleicht ein paar Sliwowitz. Dann werde ich das schon hinkriegen."