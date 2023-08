Er täuschte seinen Tod vor und wird per Haftbefehl gesucht: Ex-Schalker beteuert seine Unschuld!

Essen/Gelsenkirchen - In der A-Jugend kickte Hiannick Kamba (37) beim FC Schalke 04 noch an der Seite von späteren Stars wie Manuel Neuer (37) und Benedikt Höwedes (35), doch später geriet sein Leben aus den Fugen. Mittlerweile wird das Ex-Talent per internationalen Haftbefehl gesucht, beteuert allerdings seine Unschuld.