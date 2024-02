Trainer widerspricht Sportdirektor: Krisen-Schalke zerfleischt sich intern!

Gelsenkirchen - Wenn es mal schief läuft, dann richtig! Der FC Schalke 04 findet einfach nicht aus der sportlichen Krise. Statt das immer weiter sinkende Schiff mit ruhiger Hand in seichteres Gewässer zu lenken, kriegen sich nun auch noch die Verantwortlichen in die Haare, während sie mit widersprüchlichen Aussagen glänzen.

Ex Schalke-Profi Marc Wilmots (54) ist seit dem 4. Januar bei den Knappen als Sportdirektor im Amt. © Tim Rehbein/dpa

Kurz vor dem Deadline Day präsentierten die Königsblauen mit Brandon Soppy (21) von Atalanta Bergamo einen Rechtsverteidiger, der dem Traditionsklub im Abstiegskampf der 2. Bundesliga "unmittelbar weiterhelfen" sollte, wie es Marc Wilmots (54) bei seiner Vorstellung formulierte.

Aus dem Wunsch des erst Anfang Januar berufenen S04-Sportdirektors wurde nichts. Über zwei Wochen später wartet die Leihgabe weiterhin auf den ersten Einsatz, weshalb der 54-Jährige nun zurückruderte – und sich dabei erstmal selbst widersprach.

"Punkt eins: Wenn wir einen Spieler im Winter holen, ist es unmöglich, dass er topfit ist", so die kühne Behauptung des Belgiers im Gespräch mit der WAZ. Bei der Verkündung des Wechsels hatte das noch ganz anders geklungen.



Verletzt sei der 21-jährige Abwehrmann übrigens nicht, er habe lediglich einen Trainingsrückstand. Wilmots höchstpersönlich habe sein Debüt bei der 0:1-Pleite am vergangenen Wochenende in Kiel daher verhindert.

"Ich allein habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn rausnehmen. Ich will, dass er sich steigert, bis er richtig fit ist", so der frühere Eurofighter. "Er ist ein junger Spieler, ich will ihn nicht kaputt machen."