Mitten im Israel-Krieg: Schalke-Profi sorgt mit Pro-Palästina-Post für Wirbel

Yusuf Kabadayi (19) ruderte nach seinem umstrittenen Post schnell wieder zurück. © David Inderlied/dpa

Als bräuchte Schalke 04 in Zeiten der sportlichen Krise auch noch einen Skandal eines seiner Spieler!

Der von Bayern München ausgeliehene Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi sorgte am Dienstag für gewaltigen Wirbel, als er in seiner Instagram-Story ein Bild postete, in dem er seine Unterstützung für Palästina ausdrückte.

Zu drei in den Himmel gestreckten Fäusten vor palästinensischen Flaggen schrieb der 19-Jährige "I stand with Palestine" (Deutsch: Ich stehe zu Palästina).

Damit sorgte er ordentlich für Wirbel und erntete massive Kritik - wie er wohl auch selbst merkte, denn kurze Zeit später war der Post gelöscht.

Stattdessen veröffentlichte der deutsche Jugend-Nationalspieler, der sich gerade mit der U20-Nationalmannschaft auf das Länderspiel gegen Portugal am Freitag vorbereitet, eine Entschuldigung.

"Ich möchte für meinen Post um Entschuldigung bitten. Das war unüberlegt", schrieb Kabadayi. "Ich wünsche mir nur, dass beide Seiten friedlich leben können. Mein Beileid allen Opfern."

"Ich bin gegen den Krieg und jegliche Art von Unterdrückung", betonte der 19-Jährige. "Ich bin ein Moslem und wir stehen nicht für Gewalt oder Terror. Ich unterstütze die unschuldigen Muslime wie alle Leidtragenden in diesem Krieg."