"Betrug am Fan": Trainer-Urgestein giftet gegen Schalke-"Amateure"!

Gelsenkirchen - Schonungslose Abrechnung mit dem Ex-Klub! Trainer-Urgestein Peter Neururer (68) hat in einer Talkrunde kein gutes Haar am krisengeschüttelten FC Schalke 04 gelassen, für den er einst selbst auf der Bank saß.

Peter Neururer (68) macht sich Sorgen um den FC Schalke 04. © David Inderlied/dpa

Mit lediglich 20 Punkten aus den ersten 17 Zweitliga-Partien und dem 14. Tabellenplatz schlittern die Knappen seit dem Abstieg aus dem Oberhaus dem absoluten Super-GAU entgegen, obwohl der Traditionsverein vor der Saison eigentlich sofort wieder rauf wollte.

Für Neururer war die ambitionierte Vorgabe jedoch bereits reines Wunschdenken und noch dazu eine perfide Irreführung der eigenen Anhänger.

"Die Zielsetzung direkter Wiederaufstieg war schon ein Betrug am Kunden – an den Mitgliedern und den Fans. Man hat ganz klar gewusst, dass man mit dieser Mannschaft niemals aufsteigen kann", sagte er laut der Neuen Ruhr Zeitung während einer Fußball-Gesprächsrunde im Bürgerschützenhaus in Wesel.

Beim Gang in die Drittklassigkeit droht den Königsblauen nicht nur ein wahres Kader-Debakel, laut dem 68-Jährigen stehe noch deutlich mehr auf dem Spiel.

"Wenn Schalke absteigen sollte, wird es den Verein nicht mehr geben. Denn die kriegen keine Lizenz für die 3. Liga", so der langjährige Bundesliga-Coach weiter.