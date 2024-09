Polizei greift mit Schlagstöcken ein: Gewalt-Eskalation nach Testspiel von Schalke 04

Wie die Beamten weiter mitteilten, mussten die Einsatzkräfte mit Schlagstöcken dazwischen gehen. "Durch die Schlägerei wurden offensichtlich mehrere Personen verletzt. Bis zum Eintreffen sofort alarmierter Rettungskräfte entfernten sie sich aber in unbekannte Richtung", so Polizeisprecher Thomas Nowaczyk.

Die Partie wurde nicht in der Veltins Arena, sondern im altehrwürdigen Parkstadion ausgetragen. Nach Abpfiff starteten gegen 19.50 Uhr hinter dem Stadion "massive Auseinandersetzungen". An denen sollen laut des Berichts bis zu 200 Anhänger des FC Schalke 04 und rund 100 Fans aus den Niederlanden beteiligt gewesen sein.

Sportlich ging der Test für Schalke mit einem 2:1-Sieg gut aus, die Begleiterscheinungen könnten laut Polizei aber Konsequenzen für den Verein haben. © IMAGO / Revierfoto

Die Beamten mussten dann auch noch zu einem Einsatz in einer Kneipe in der Gelsenkirchener Altstadt ausrücken.

Dort hatten sich Schalker Anhänger mit befreundeten Fans aus Enschede getroffen. "Die übrigen Beteiligten entfernten sich in unbekannte Richtung", hieß es.

Die Beamten zeigte sich angesichts der Ausschreitungen empört. "Wenn die Polizei nun auch vermeintliche 'Freundschaftsspiele' mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten", erklärte der Leitende Polizeidirektor Peter Both, der die Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz führt.

Der Einsatz hat Spuren hinterlassen. "Welche Konsequenzen die Ausschreitungen für zukünftige Spiele des FC Schalke 04 aus polizeilicher Sicht haben werden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. In jedem Fall wird es Gespräche dazu geben, wo vermeintliche Freundschaftsspiele des Vereins in Zukunft stattfinden können, um die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten zu können", so Both weiter.

Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.