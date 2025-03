Nach Verletzungsschock um Karius und 1:3-Rückstand: Schalke mit irrem Finish mit dem Schlusspfiff

Fürth - Das war völlig irre! Nach einem Verletzungsschock um Torhüter Loris Karius (31) und einem 1:3-Rückstand hat sich der FC Schalke 04 in einem irren Finish in der 2. Bundesliga auswärts bei Greuther Fürth mit dem Schlusspfiff einen Punkt gesichert. Beim 3:3 (1:2) war das Entsetzen groß, als Karius noch vor der ersten Pause nach einer Berührung durch Felix Klaus verletzt vom Feld musste.

Torhüter Loris Karius (31, 2.v.l.) musste am Ende der ersten Hälfte verletzt vom Feld. © IMAGO / Zink

Sein linkes Bein war dick bandagiert, gestützt von Betreuern wurde der Schlussmann vom Rasen geführt. Für ihn kam Justin Heekeren (24) ins Tor. In Abwesenheit von Karius kassierte sein Team erst das 1:3 in der zweiten Hälfte, eher eine verrückte Aufholjagd startete, die am Ende Moussa Sylla mit dem Tor in der 96. Minute krönte.

Dabei hielt der Linienrichter erst die Abseitsfahne hoch, nach VAR-Prüfung zählte der Ausgleich aber doch. Schiedsrichter Tom Bauer sagte diese im Stadion durch und pfiff direkt danach ab.

Der Jubel bei den Gelsenkirchenern kannte keine Grenzen mehr. Wie schwer sich Karius verletzt hat, müssen die Untersuchungen zeigen. Der Torhüter war erst im Januar nach Gelsenkirchen gewechselt, saß zunächst auf der Bank. Am 28. Februar gab er dann beim Heimspiel gegen Preußen Münster aber sein Debüt.

Das Team gewann nicht nur dieses Spiel (1:0), sondern auch die darauffolgende Auswärtspartie bei Hertha BSC (2:1). Nach der Heim-Niederlage gegen Hannover 96 wollte die Mannschaft am Sonntag unbedingt den Bock umstoßen und das gelang am Ende auch.