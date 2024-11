Schalke, ein einziges Chaos: Darum verklagt jetzt auch noch Torwart Ralf Fährmann den Klub

Gelsenkirchen - In diesem Verein regiert das Chaos! Der tiefe Fall des Traditionsklubs FC Schalke 04 ist einfach nur noch traurig für alle, die es mit den Königsblauen halten.

Ralf Fährmann (36) geht jetzt gerichtlich gegen seine zweite Abmahnung vor. © David Inderlied/dpa

Sportlich ist der Blick beim Verein in der 2. Bundesliga aktuell eher Richtung Absturz in die 3. Liga gerichtet, als den lang ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga ins Auge fassen zu können.

Neben dem Platz gibt es jede Menge Theater, das in den nächsten Akt geht. Denn wie die WAZ zuerst berichtete, verklagt Klub-Legende und Torhüter Ralf Fährmann (36) jetzt Schalke.

Hintergrund: Er hat bereits zwei Abmahnungen erhalten, beim nächsten Vergehen aus Vereinssicht droht ihm die fristlose Kündigung. Die will der Keeper unbedingt vermeiden, denn er besitzt bis Ende Juni 2025 noch einen gut dotierten Vertrag in Gelsenkirchen.

Deshalb geht er jetzt gegen seine zweite Abmahnung gerichtlich vor. Die hatten ihm die Verantwortlichen aufgrund eines angeblich nicht abgesprochenen Interviews verpasst.

In einem Gespräch mit Sport Bild sagte er unter anderem, dass er sich diesen guten Vertrag über all die Jahre verdient hätte und deshalb keinen Grund sehe, sein Arbeitspapier trotz seiner Versetzung in die U23 aufzulösen.