Transfer-Kracher bahnt sich an! Fußball-Star Džeko wohl vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Gelsenkirchen - Das wäre eine Transfer -Sensation: Fußball -Superstar Edin Džeko (39) steht offenbar kurz vor einer Rückkehr nach Deutschland.

Hat wohl das Interesse vom FC Schalke 04 geweckt: Edin Džeko (39). © Luca Bruno/AP/dpa

Der FC Schalke 04 bemüht sich laut mehreren Medien um die Verpflichtung des 39 Jahre alten Sturm-Routiniers.

Wie unter anderem Sky und die WAZ übereinstimmend berichten, habe der 146-fache Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina dem Zweitligisten bereits eine mündliche Zusage gegeben.

In trockenen Tüchern sei der mögliche Mega-Deal allerdings nicht, denn bislang stehe einer Umsetzung des Transfers derzeit noch die fehlende Einigung mit dem italienischen Spitzenklub AC Florenz im Weg, bei dem Džeko einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Saison besitzt.

Ein Abschied erscheint dennoch durchaus realistisch: Džeko darf nämlich meist nur von der Bank aus ran, kam bislang nur auf elf Einsätze und erzielte in 236 Einsatzminuten keinen einzigen Treffer.

Ein Wechsel ins Ruhrgebiet erscheint somit möglich, auch wenn die finanzielle Umsetzung eine Herausforderung darstellt. Entscheidend wird sein, wie der S04 das finanzielle Gesamtpaket realisieren kann - ohne dabei das bestehende Gehaltsgefüge zu sprengen.