Transfer-Kracher bahnt sich an! Fußball-Star Džeko wohl vor Wechsel in die 2. Bundesliga
Gelsenkirchen - Das wäre eine Transfer-Sensation: Fußball-Superstar Edin Džeko (39) steht offenbar kurz vor einer Rückkehr nach Deutschland.
Der FC Schalke 04 bemüht sich laut mehreren Medien um die Verpflichtung des 39 Jahre alten Sturm-Routiniers.
Wie unter anderem Sky und die WAZ übereinstimmend berichten, habe der 146-fache Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina dem Zweitligisten bereits eine mündliche Zusage gegeben.
In trockenen Tüchern sei der mögliche Mega-Deal allerdings nicht, denn bislang stehe einer Umsetzung des Transfers derzeit noch die fehlende Einigung mit dem italienischen Spitzenklub AC Florenz im Weg, bei dem Džeko einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Saison besitzt.
Ein Abschied erscheint dennoch durchaus realistisch: Džeko darf nämlich meist nur von der Bank aus ran, kam bislang nur auf elf Einsätze und erzielte in 236 Einsatzminuten keinen einzigen Treffer.
Ein Wechsel ins Ruhrgebiet erscheint somit möglich, auch wenn die finanzielle Umsetzung eine Herausforderung darstellt. Entscheidend wird sein, wie der S04 das finanzielle Gesamtpaket realisieren kann - ohne dabei das bestehende Gehaltsgefüge zu sprengen.
Kehrt Edin Džeko nach Deutschland zurück?
Zweifelsohne klar ist hingegen: Džeko würde nicht nur das Team von Chefcoach Miron Muslić (43) verstärken, sondern den deutsche Profi-Fußball um einen Spieler von Weltklasse bereichern.
Im Laufe seiner Karriere sammelte der Edel-Torjäger zahlreiche große Titel: Mit Manchester City gewann er 2012 und 2014 die englische Meisterschaft, zudem holte er im Trikot von Inter Mailand 2022 und 2023 jeweils den italienischen Pokal.
Auch in der Bundesliga schrieb Džeko bereits Geschichte. Unter der Leitung von Wolfsburgs damaligem Cheftrainer Felix Magath (72) führte er den VfL im Jahr 2009 gemeinsam mit den Brasilianern Josué und Grafite (beide 46) sowie seinem Landsmann und Ex-Teamkollegen Zvjezdan Misimović (43) sensationell zur deutschen Meisterschaft.
Unvergessen bleibt dabei die Gala der Wölfe am 26. Spieltag gegen den FC Bayern München, als man den Rekordmeister in der heimischen Volkswagen Arena nach allen Regeln der Kunst mit 5:1 (1:1) demontiert hatte.
Džeko und Grafite trafen damals jeweils doppelt, wobei Grafites legendärer Hackentreffer nach einem tänzelnden Lauf durch den Strafraum bis heute zu den ikonischsten Momenten der Bundesliga-Geschichte zählt.
Titelfoto: IMAGO / Team 2