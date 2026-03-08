Trainer wettert gegen Schiri: "Nicht reinsteigern, sonst sitzen wir morgen noch hier"

Hamburg - Eigentlich wollte St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) nach dem torlosen Remis gegen Eintracht Frankfurt über ein ganz bestimmtes Thema nicht reden, doch am Ende verlor er ein wenig seine Selbstbeherrschung.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52, M) hatte ordentlich Redebedarf mit Schiedsrichter Felix Zwayer (44). © IMAGO / Oliver Ruhnke

Das Spiel an sich hatte am Sonntag bis auf zwei Pfostenschüsse der Kiezkicker und einem verletzungsbedingten Wechsel des Schiedsrichterassistenten wenig Highlights zu bieten. Vielmehr rückte Schiedsrichter Felix Zwayer (44) nach der Partie in den Mittelpunkt und sorgte bei Blessin für einen erhöhten Puls und eine noch höhere Tonlage. "Ich will mich nicht reinsteigern, weil sonst sitzen wir morgen noch hier", sagte der 52-Jährige und tat es dann doch ein wenig.

Bereits während der Partie hatten sich die beiden Beteiligten intensiv ausgetauscht, Blessin sah in der Nachspielzeit sogar seine zweite gelbe Karte der Saison, weil er sich zum Einen lautstark beschwerte und zum Anderen seine Coaching-Zone deutlich verlassen hatte.

"Albert Riera (44) war auch fast immer bei mir, deswegen war das jetzt nicht so wichtig, ob ich mal 20 Zentimeter über die Linie bin", sagte Blessin nur darauf angesprochen und merkte mit etwas Humor an: "Es war ja auch kein Vierter Offizieller mehr da." Denn Eric Weisbach (29) musste kurz vor der Halbzeit den verletzten Assistenten Christian Dietz (41) ersetzen.

Generell habe es viele Situationen gegeben, über die sich Blessin aufgeregt habe. "Gefühlt wurde jede 50:50-Situation gegen uns gepfiffen", ärgerte er sich.

Aus seiner Sicht ließ Zwayer bei den Frankfurtern ziemlich viel laufen, egal ob sie am Trikot zerrten, rempelten oder schubsten. Meist blieb die Pfeife stumm. "Frankfurt war sehr erpicht darauf, ein Trikot von uns zu haben", gab Blessin fast schon sarkastisch an. "Das hätten sie im Nachgang gerne haben können."