FC St. Pauli: Müder Eric Smith zeigt sich gegen Frankfurt ausgeschlafen

Hamburg - Hinter Eric Smith (29) liegen aufregende Tage! Der St.-Pauli -Profi ist in der vergangenen Woche zum zweiten Mal Vater geworden, seiner Leistung beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt tat das aber keinen Abbruch, auch wenn er wohl etwas wenig Schlaf hatte.

Eric Smith (29) blockte in der Anfangsphase einen Schuss von Jonathan Burkardt (25) und verhinderte den Rückstand. © IMAGO / Lobeca

Darauf angesprochen, ob die Geburt eine Portion Extra-Motivation für ihn war, sagte der Schwede nur mit einem Grinsen im Gesicht: "Ich bin extramüde, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ein schönes Gefühl. Hoffentlich kann ich vor dem nächsten Spiel etwas mehr schlafen."

Vor diesen Aussagen hatte Smith wieder einmal eine gute Leistung abgeliefert und einen ausgeschlafenen Eindruck hinterlassen. Früh blockte er einen Schuss von Jonathan Burkardt (4. Minute), später klärte er zweimal sehenswert mit der Hacke im eigenen Strafraum. Und auch ansonsten hielt er mit seinen Teamkollegen den Laden hinten dicht.

"Wir haben sehr wenig zugelassen und erneut zu null gespielt. Dafür arbeiten wir jede Woche und genau das hat uns letzte Saison den Erfolg gebracht", erklärte der 29-Jährige. "Wir haben heute sehr aggressiv verteidigt. Ich bin froh, dass wir unseren Rhythmus wieder gefunden haben."

Was Smith damit meint, ist die Rückkehr der defensiven Stabilität. St. Pauli lässt mittlerweile wieder deutlich weniger zu, im Verlauf der Saison sah das schon einmal anders aus. "Wenn man zu null spielt, sind die Chancen größer, dass man ein Spiel gewinnen kann", gab er an.