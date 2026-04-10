Windeln wechseln im Abstiegskampf! Dieser Bundesligist erlebt einen wahren Baby-Boom

Hamburg - Pech im Spiel, Glück in der Liebe! Der FC St. Pauli befindet sich sechs Spieltage vor Saisonende mitten im Abstiegskampf und stellt die schwächste Offensive der Liga. Abseits des Rasens läuft es hingegen bei einigen Profis deutlich besser.

Der FC St. Pauli erlebt einen Baby-Boom. Während bei Eric Smith (29, M) das zweite Kind schon da ist, wird Adam Dzwigala (30, l.) in wenigen Wochen zum dritten Mal Vater. © Swen Pförtner/dpa

25 Tore in 28 Begegnungen und nur 292 Schüsse in Richtung des gegnerischen Tores - die Kiezkicker sind in der Bundesliga an Harmlosigkeit nicht zu überbieten und bilden in beiden Kategorien das Schlusslicht.

Neben dem Rasen zeigen sich die Profis allerdings deutlich treffsicherer und sorgen derzeit für einen wahren Baby-Boom. Bei zwei Spielern ist der Nachwuchs schon da, bei drei weiteren kommt er in den nächsten Wochen oder Monaten auf die Welt.

Windeln wechseln heißt es seit Anfang März wieder bei Eric Smith (29). Der Schwede machte den Beginn, seine Frau Fannie brachte nach Tochter Lilly (1) ein zweites Kind zur Welt. Aufgrund einer Verletzung, die sich der 29-Jährige bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte, kann er etwas mehr Zeit mit dem Nachwuchs verbringen, als eingeplant war.

Zum ersten Mal Vater hingegen wurde in der vergangenen Woche Angreifer Andréas Hountondji (23). Dass er dadurch auch zwei Trainingseinheiten verpasste, war da nur nebensächlich. "Das ist ein großartiges Gefühl und eines der wichtigsten Dinge, die es im Leben gibt. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte er.