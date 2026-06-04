Trainer-Entscheidung bei St. Pauli gefallen: Steht Blessins Nachfolger bereits fest?

Hamburg - Überraschende Wendung in der Trainerfrage des FC St. Pauli ! Der Kiezklub trennt sich nach einem intensiven Austausch über die verganegne Spielzeit und die zukünftige sportliche Ausrichtung des Vereins vom aktuellen Chef-Coach Alexander Blessin (53). Offenbar ist auch schon sicher, wer ihn auf der Trainerbank beerbt: Ex- Holstein-Kiel -Coach Marcel Rapp (47) soll das Amt übernehmen.

Der FC St. Pauli trennt sich offenbar von Trainer Alexander Blessin (53). © Christian Charisius/dpa

Die Verantwortlichen des Vereins sowie der Stuttgarter sind sich über einen weiteren gemeinsamen Weg in Liga zwei nicht einig geworden.

Blessins Vertrag galt eigentlich noch bis Sommer 2027. Anstelle des 53-Jährigen soll zukünftig Rapp an der Seitenlinie stehen, berichtet das "Hamburger Abendblatt".

Ob sich der Abgang angedeutet hat, darüber lässt sich streiten.

Schließlich hatten sich Sportchef Andreas Bornemann (54) und St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich (50) bei der großen Pressekonferenz nach dem Abstieg noch für eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. Der Ball lag bei Blessin.

Dieser hatte sich zuletzt allerdings deutlich mehr Zeit gelassen als zuvor angenommen. Gerüchten zufolge habe er auch mit dem VfL Wolfsburg über eine mögliche Trainerrolle gesprochen.