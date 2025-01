"Baden-Württemberg: Wir können alles" - außer FC St. Pauli!

Heidenheim - Was für eine irre Serie! Auswärtsfahrten nach Baden-Württemberg sind in dieser Saison für die Fans des FC St. Pauli immer eine Reise wert. Die Kiezkicker gewannen auch das vierte Spiel im südlichen Bundesland in dieser Saison, der 1. FC Heidenheim wurde am Samstag mit 2:0 (1:0) besiegt.

Trainer Alexander Blessin (51) war mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. © WITTERS

Das Bundesland wirbt mit dem Slogan: "Baden Württemberg - Wir können alles, außer hochdeutsch." Seit Samstag musste er allerdings anders heißen. Denn St. Pauli gewann nach den Spielen in Freiburg (3:0), in Hoffenheim (2:0) und in Stuttgart (1:0) nun auch in Heidenheim. "Wir nehmen die drei Punkte nicht unverdient mit, auch den internen Titel des baden-württembergischen Meisters", lachte Alexander Blessin (51).

Vor der Partie hatte der Cheftrainer aber nur wenig Grund zur Freude. Nach der schwachen Leistung in Bochum am Mittwoch hatte er personelle Konsequenzen angekündigt - und die gab es dann auch. So setzte er Oladapo Afolayan (27), Danel Sinani (27) und Carlo Boukhalfa (25) auf die Bank, dafür feierten neben Rückkehrer Johannes Eggestein (26) die beiden Winter-Neuzugänge James Sands (24) und Noah Weißhaupt (23) ihr Startelf-Debüt.

Von Beginn an war St. Pauli auf der Ostalb darauf aus, nach der bitteren Bochum-Schlappe unter der Woche Wiedergutmachung zu betreiben. "Nach einem guten Spiel gegen Frankfurt kommt in Bochum das bislang schlechteste Spiel von uns. Heute dann so eine Reaktion zu zeigen, da muss ich sagen: Chapeau an die Mannschaft", lobte Blessin.

Der Plan und die Wechsel des 51-Jährigen gingen voll auf. In der ersten Halbzeit hatte Heidenheim, mit vier Punkten aus zwei Spielen in das Jahr 2025 gestartet, nicht eine Chance.