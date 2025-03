Bundesliga-Endspurt terminiert: Entscheidendes Keller-Duell am Millerntor?

Hamburg - Seit Donnerstag wurden alle restlichen Spiele der Bundesliga terminiert. Am letzten Spieltag begrüßt der FC St. Pauli seinen direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum zu Hause am Millerntor. Wird dieses Duell alles entscheiden?

Im Deutsche Bank Park wird am 11. Mai um 17.30 Uhr zum vorerst vorletzten Mal in der aktuellen Saison angepfiffen, bevor sich im letzten Heimspiel der Rückrunde alles entscheiden könnte.

Weiter geht die Schlussphase am Samstag, dem 3. Mai. Daheim am Millerntor empfangen die Hamburger die Mannschaft des VfB Stuttgart . Um 15.30 Uhr ist Anpfiff gegen den aktuell Zehnplatzierten der ersten Liga.

Werder empfängt die Kiezkicker am Sonntag, dem 27. April um 17.30 Uhr im Weserstadion.

Mit 25 zu 20 Punkten kämpfen St. Pauli und Bochum aktuell darum, sich von den Abstiegsplätzen zu verabschieden und bestenfalls ebenso den Relegationsplatz hinter sich zu lassen.

Je nachdem, wie sich die kommenden Partien der beiden Mannschaften entscheiden, könnten die Kiezkicker und die Elf von Dieter Hecking (60) über einen Verbleib in der Bundesliga entscheiden. Angestoßen wird am Samstag, dem 17. Mai um 15.30 Uhr am Millerntor.