Bundesliga-Profi fordert Wiederholung im TV: "Will kein schlechter Verlierer sein, aber ..."

Wolfsburg - Eigentlich ist Hauke Wahl (31) ein Mann der ruhigen Töne, doch nach der 1:2-Niederlage des FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg brach es aus ihm heraus.

Hauke Wahl (31, verdeckt) stand beim Wolfsburger Siegtreffer durch Dzenan Pejcinovic zu weit weg von seinem Gegenspieler und sah ein Handspiel, wo keines war. © WITTERS

Unmittelbar nach der Partie war der Abwehrspieler bei Sky am Mikrofon und forderte ziemlich schnell die Wiederholung des späten Siegtreffers der Wölfe ein. "Ich will kein schlechter Verlierer sein", sagte Wahl. "Aber für mich wirkte es so, als wenn Pejcinovic sich das Ding an die Hand köpft."

Auf den TV-Bildern war dies allerdings nicht zu erkennen, vielmehr fälschte Adam Dzwigala (30) den Ball noch leicht ab. Wahl wollte seine Meinung dennoch nicht revidieren. "Mein Gefühl war, dass er sich selbst an die Hand köpft", schob er nach. "Ich stehe ja daneben."

Und das war eben auch ein Problem. Der 31-Jährige ließ dem VfL-Angreifer zu viel Platz, sodass dieser ungehindert den Siegtreffer erzielen konnte. Dabei hatte St. Pauli aus Sicht des Abwehrspielers "ein ordentliches Spiel gemacht".

Wolfsburg war gegen die kompakte Defensive der Kiezkicker nicht viel eingefallen, doch offensiv bleiben die Gäste aus Hamburg eben auch mal wieder zu harmlos. Dazu kam, dass St. Pauli Mitte der zweiten Hälfte zu passiv wurde und das Spiel damit ein wenig aus der Hand gab. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt", machte er deutlich.