Bundesliga-Sportchef prangert an: "Wettbewerb, der keiner mehr ist"

Hamburg - Deutliche Worte! Als Aufsteiger kämpft der FC St. Pauli in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Viel mehr scheint aufgrund der finanziellen Möglichkeiten auch gar nicht möglich zu sein, wie Sportchef Andreas Bornemann (53) erklärte.

St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann (53) sieht in der Bundesliga keinen fairen Wettbewerb mehr. © Harry Langer/dpa

"In einem Wettbewerb mit 18 Mannschaften bewegen wir uns im Grunde in einem Wettbewerb mit drei, vier Mannschaften", sagte der 53-Jährige. "Da geht es um Holstein Kiel und den VfL Bochum und vielleicht ein bisschen auch um den 1. FC Heidenheim."

Drei Vereine, die in der Tabelle hinter den Kiezkickern stehen und die der Sportchef auf Augenhöhe sieht. "Das ist quasi unsere Liga, in der wir spielen. Wenn wir in der Vierer-Gruppe Erster werden, sind wir sicher drin", lautete seine Rechnung zum Erreichen des Klassenerhalts.

Aktuell liegt St. Pauli auch noch vor der TSG Hoffenheim, doch die finanziellen Möglichkeiten der Kraichgauer sind kaum vergleichbar. Während der Aufsteiger bei Neuverpflichtungen kleine Brötchen backen muss, holt sich die TSG im Winter mit Gift Orban (22) mal eben einen zehn Millionen Euro teuren Stürmer von Olympique Lyon.

"Das können wir nicht, vielleicht irgendwann mal", so Bornemann, der anprangerte, "dafür brauchen wir eine Etablierung in einem Wettbewerb, der ein Stück weit keiner mehr ist."