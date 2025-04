Bundesliga-Star wird zum Kommentator! Sky erfüllt Jackson Irvine seinen Traum

Hamburg/München - Ein Traum ging in Erfüllung! St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (32) hat am Donnerstagabend für Sky das Premier League-Spiel und London-Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur kommentiert.

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (32) kommentierte am Donnerstag für Sky die Premier-League-Partie zwischen Chelsea und Tottenham. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/jemillapir (2)

Auf Instagram hatten der 32 Jahre alte Australier und seine Ehefrau Jemilla zahlreiche Schnappschüsse von dem Aufenthalt in der Münchener Sky-Zentrale geteilt. Dabei war zu sehen, wie Irvine mit Headset im Studio vor mehreren Bildschirmen saß und glücklich bis über beide Ohren strahlte. Zudem wurde aus einem "On Air" vor dem Raum ein "On Irvine" gemacht.

Das Spiel an sich hatte einiges zu bieten. Neben einigen hochkarätigen Chancen vor allem das Siegtor von Enzo Fernandez für Chelsea sowie zwei vom VAR zurückgenommene Treffer.

TAG24 fragte am Freitag auf der Spieltagskonferenz seinen Trainer Alexander Blessin (51), wie er das Debüt seines Kapitäns sah. "Wir haben ja länger mit ihm gesprochen und man hat dieses Glühen in den Augen schon gesehen, wo er damals zu mir kam und gefragt hat, ob das okay ist", erklärte er. "Es war ein lang ersehnter Traum von ihm ein Premier-League-Spiel zu kommentieren."

Und genau dieser ging eben am Donnerstag, dem trainingsfreien Tag der Kiezkicker, in Erfüllung. Irvine lieferte bei seinem Debüt eine tadellose Leistung ab.