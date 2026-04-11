Champions League trifft auf Abstiegskampf: So starten St. Pauli und Bayern in das 500. Bundesliga-Topspiel

Hamburg – Zuletzt ein Spiel gegen den FC Bayern München gewonnen hat der FC St. Pauli vor 24 Jahren. Danach entstanden T-Shirts mit der Aufschrift "Weltpokalsiegerbesieger" – so besonders war dieser Triumph. Die Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ist schon vorher besonders – St. Pauli und der FC Bayern treffen im 500. Bundesliga -Topspiel aufeinander.

St. Pauli muss in der Partie gegen die Bayern auf Kapitän Jackson Irvine (33, M.) verzichten. © Christian Charisius/dpa

Dass St. Pauli den Rekordmeister zur Feier des Tages stoppt, bleibt aber weiterhin eher ein Traum als Realität. Schließlich trippeln die Kiezkicker mit der schlechtesten Offensive der Liga auf, während das Team von Trainer Vincent Kompany (40) entspannt mit Abstand auf Platz 1 der Bundesligatabelle verweilt.

Und obwohl der Belgier höchstwahrscheinlich Starspieler wie Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz zunächst auf der Bank für das Rückspiel gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch schonen wird, muss sich der restliche FCB-Kader keineswegs verstecken.

Damit rechnet auch St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52). "Die, die nachkommen, wollen auch zeigen, was sie können", sagte er bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Das bestätigte auch Kompany am Freitag. "Egal welche Wechsel wir machen, wir wollen das nicht verlieren, was wir bis jetzt geschafft haben." Alle Spieler sollen deshalb gegen St. Pauli mit genauso viel Energie den Platz betreten, wie gegen die Königlichen.

Bei den Kiezkickern scheint ein Wechsel alles andere als egal. Wegen einer Gelb-Roten-Karte in der Partie gegen Union Berlin muss Blessin im Flutlichtspiel auf Kapitän Jackson Irvine (33) verzichten - ein Problem im Mittelfeld, aber auch auf mentaler Ebene.

Auf der 6er-Position sieht der Kiezcoach aufgrund seiner Zweikampfstärke am ehesten Adam Dzwigala (30). Für den psychologischen Pusch auf dem Platz müsse man die Kapazitäten auf mehrere Schultern verteilen. "Jeder hat seine Aufgabe. Wir müssen uns gegenseitig helfen, und darum wird es auch gehen!"