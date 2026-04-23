Co-Trainer wird zum Internet-Hit! Ritual wird millionenfach geklickt
Hamburg - Wahnsinn! St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) ist ungewollt zum Internet-Hit geworden. Grund dafür ist ein Ritual, das der 53-Jährige vor jedem Spiel durchführt. Selbst im Stadion wird er mittlerweile dafür gefeiert.
Der Ablauf vor den Bundesliga-Spielen ist immer gleich - auch für den Trainerstab. Beim FC St. Pauli ist Nemeth für das Aufwärmprogramm der Kiezkicker zuständig und betritt rund eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff den Rasen.
Dann schnappt sich der 53-Jährige mehrere Hütchen und platziert zunächst eines davon mittig zwischen Strafraum und Außenlinie, ein zweites folgt genau darauf. Und nun beginnt genau das, wofür Nemeth mittlerweile gefeiert wird und fast schon Kultstatus erlangt hat.
Der Slowake macht exakt 22 Schritte in Richtung Mittellinie und legt dort ein drittes Hütchen ab. Vor allem bei den Heimspielen am Millerntor zählen die Fans lautstark jeden einzelnen Schritt des Assistenten von Cheftrainer Alexander Blessin (52) mit. Vereinzelt werden sogar Konfetti-Kanonen abgefeuert.
Nemeth scheint mittlerweile selbst Gefallen daran gefunden zu haben und winkt freundlich ins Publikum.
FC St. Pauli: Videos von Nemeth-Ritual mehr als 28 Millionen mal geklickt
Entsprechende Videos, die das Ritual zeigen, wurden millionenfach geklickt. Der Post vom offiziellen Bundesliga-Kanal hat alleine auf Facebook 20 Millionen Klicks, auf Instagram 8,2 Millionen. Insgesamt kommen die beiden Beiträge auf mehr als 350.000 Likes.
Nemeth ist seit Dezember 2022 und war zunächst als erfahrener Co-Trainer neben Fabian Hürzeler (33) geholt worden, der zu diesem Zeitpunkt zum Chefcoach der Kiezkicker ernannt worden war. Als dieser nach dem Aufstieg das Millerntor verließ und zu Brighton Hove & Albion wechselte, blieb Nemeth allerdings und assistiert seitdem Blessin.
Die beiden haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit und standen zwischen 2006 und 2008 insgesamt 45-mal für die Sportfreunde Siegen auf dem Platz.
Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch