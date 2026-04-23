Co-Trainer wird zum Internet-Hit! Ritual wird millionenfach geklickt

1.073 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth ist mit seinem Ritual vor Spielbeginn zum Internet-Hit geworden. Selbst im Stadion wird er mittlerweile dafür gefeiert.

Von Robert Stoll

Hamburg - Wahnsinn! St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) ist ungewollt zum Internet-Hit geworden. Grund dafür ist ein Ritual, das der 53-Jährige vor jedem Spiel durchführt. Selbst im Stadion wird er mittlerweile dafür gefeiert.

St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) wird mit seinem Aufwärm-Ritual zum Internet-Hit.
St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) wird mit seinem Aufwärm-Ritual zum Internet-Hit.  © IMAGO / Steinsiek.ch

Der Ablauf vor den Bundesliga-Spielen ist immer gleich - auch für den Trainerstab. Beim FC St. Pauli ist Nemeth für das Aufwärmprogramm der Kiezkicker zuständig und betritt rund eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff den Rasen.

Dann schnappt sich der 53-Jährige mehrere Hütchen und platziert zunächst eines davon mittig zwischen Strafraum und Außenlinie, ein zweites folgt genau darauf. Und nun beginnt genau das, wofür Nemeth mittlerweile gefeiert wird und fast schon Kultstatus erlangt hat.

Der Slowake macht exakt 22 Schritte in Richtung Mittellinie und legt dort ein drittes Hütchen ab. Vor allem bei den Heimspielen am Millerntor zählen die Fans lautstark jeden einzelnen Schritt des Assistenten von Cheftrainer Alexander Blessin (52) mit. Vereinzelt werden sogar Konfetti-Kanonen abgefeuert.

Warum hat der VAR das nicht gesehen? FC St. Pauli fühlt sich um Sieg betrogen
FC St. Pauli Warum hat der VAR das nicht gesehen? FC St. Pauli fühlt sich um Sieg betrogen

Nemeth scheint mittlerweile selbst Gefallen daran gefunden zu haben und winkt freundlich ins Publikum.

FC St. Pauli: Videos von Nemeth-Ritual mehr als 28 Millionen mal geklickt

Seit Sommer 2024 sind Nemeth und Cheftrainer Alexander Blessin (52, l) ein eingespieltes Team.
Seit Sommer 2024 sind Nemeth und Cheftrainer Alexander Blessin (52, l) ein eingespieltes Team.  © Christian Charisius/dpa

Entsprechende Videos, die das Ritual zeigen, wurden millionenfach geklickt. Der Post vom offiziellen Bundesliga-Kanal hat alleine auf Facebook 20 Millionen Klicks, auf Instagram 8,2 Millionen. Insgesamt kommen die beiden Beiträge auf mehr als 350.000 Likes.

Nemeth ist seit Dezember 2022 und war zunächst als erfahrener Co-Trainer neben Fabian Hürzeler (33) geholt worden, der zu diesem Zeitpunkt zum Chefcoach der Kiezkicker ernannt worden war. Als dieser nach dem Aufstieg das Millerntor verließ und zu Brighton Hove & Albion wechselte, blieb Nemeth allerdings und assistiert seitdem Blessin.

Die beiden haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit und standen zwischen 2006 und 2008 insgesamt 45-mal für die Sportfreunde Siegen auf dem Platz.

Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch

Mehr zum Thema FC St. Pauli: