Co-Trainer wird zum Internet-Hit! Ritual wird millionenfach geklickt

Hamburg - Wahnsinn! St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) ist ungewollt zum Internet-Hit geworden. Grund dafür ist ein Ritual, das der 53-Jährige vor jedem Spiel durchführt. Selbst im Stadion wird er mittlerweile dafür gefeiert.

St. Paulis Co-Trainer Peter Nemeth (53) wird mit seinem Aufwärm-Ritual zum Internet-Hit. © IMAGO / Steinsiek.ch

Der Ablauf vor den Bundesliga-Spielen ist immer gleich - auch für den Trainerstab. Beim FC St. Pauli ist Nemeth für das Aufwärmprogramm der Kiezkicker zuständig und betritt rund eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff den Rasen.

Dann schnappt sich der 53-Jährige mehrere Hütchen und platziert zunächst eines davon mittig zwischen Strafraum und Außenlinie, ein zweites folgt genau darauf. Und nun beginnt genau das, wofür Nemeth mittlerweile gefeiert wird und fast schon Kultstatus erlangt hat.

Der Slowake macht exakt 22 Schritte in Richtung Mittellinie und legt dort ein drittes Hütchen ab. Vor allem bei den Heimspielen am Millerntor zählen die Fans lautstark jeden einzelnen Schritt des Assistenten von Cheftrainer Alexander Blessin (52) mit. Vereinzelt werden sogar Konfetti-Kanonen abgefeuert.

Nemeth scheint mittlerweile selbst Gefallen daran gefunden zu haben und winkt freundlich ins Publikum.