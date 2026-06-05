FC St. Pauli eröffnet neuen Shop an kritischem Standort: "Keine Relativierung der Baugeschichte"

Hamburg - Der FC St. Pauli eröffnet einen neuen Shop im "Westfield Center" in der Hafencity. Ein Standort, mit dem der Klub - laut eigenen Angaben - "neue Wege gehen will, ohne seine Herkunft zu verlieren". Der Verein steht offiziell unter anderem für Toleranz, Vielfalt, Inklusion und faires Miteinander. Das "Westfield" hat sich während seiner Entstehung nicht im besten Licht präsentiert. Wie geht das zusammen?

Zukünftig soll Merch des FC St. Pauli in einem rund 100 Quadratmeter großen Shop im Westfield Center verkauft werden. © FC St. Pauli

Illegale Beschäftigte, Arbeiter, die auf der Baustelle starben, als sie von einem Gerüst in die Tiefe stürzten, miserable Arbeitsbedingungen, Verletzungen, Unfälle, unterirdisch schlechte Bezahlungen und explodierende Kosten prägten während des jahrelangen Baus des "Westfields" die Schlagzeilen.

Nach einer rund einjährigen Verspätung wurde es im vergangenen April eröffnet. Laut Angaben des Centers kamen in den ersten sechs Monaten bereits mehr als fünf Millionen Besucher. Das scheint auch der FC St. Pauli nun für sich nutzen zu wollen.

Die Geschichte rund um den Bau werde dabei vonseiten St. Paulis nicht ignoriert, teilte Pressesprecher Patrick Gensing auf TAG24-Nachfrage mit.

"Das blenden wir nicht aus. Unsere Entscheidung für einen Shop an diesem Standort ist keine Bewertung oder Relativierung dieser Baugeschichte. Sie richtet sich auf die heutige Nutzung des Quartiers: Dort kommen viele Menschen aus Hamburg, aus der Region und aus aller Welt zusammen. Genau dort wollen wir als FC St. Pauli sichtbar sein - mit unserer Haltung, unserem Verständnis von Fußball und einem Angebot, das neue Zielgruppen erreicht", heißt es vonseiten des Klubs.

Auch sei den Verantwortlichen bewusst, dass der Standort innerhalb der Community kritisch diskutiert werden könnte. "Diese Kritik nehmen wir ernst. Die Verantwortung für die damaligen Vorgänge liegt nicht beim FC St. Pauli, aber die Geschichte des Ortes darf nicht unsichtbar werden."

Man begrüße es deshalb, dass es vor Ort bereits eine Gedenktafel gibt, um an die verunglückten Menschen zu erinnern.