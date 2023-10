"Der Geist vom Millerntor": FC St. Pauli kommt nach frustrierendem Nachmittag zurück

Hamburg - Was für eine Reaktion! Der FC St. Pauli ist zum zweiten Mal in Folge in Rückstand geraten, zum zweiten Mal in Folge schlug er zurück. Im Gegensatz zur Vorwoche, dem 2:2 beim SC Paderborn, gewannen die Kiezkicker die Partie gegen den Karlsruher SC allerdings durch einen Treffer von Philipp Treu (22) in der Nachspielzeit und behaupteten damit die Tabellenführung.