Deshalb ist das letzte FCSP-Heimspiel gegen Osnabrück gleich doppelt besonders

St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich freut sich auf "THE GAME". Der 48-Jährige kennt den britischen House-Musiker Matthew Herbert persönlich. © Philipp Szyza/dpa

Auch St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich (48) ist gespannt, wie ein Freistoß von Zehner Marcel Hartel (28) als House-Musik klingt, sagte er im Gespräch mit TAG24 und betonte seine Vorfreude auf dieses gleich zweierlei besondere Spiel.



"Persönlich stehe ich sehr eng mit der Kultur in Verbindung, weil ich früher in der Musik gearbeitet habe und ich einfach Spaß an diesen Themen habe. Ich freue mich total, vor allen Dingen auf 'THE GAME' - das ist eine sehr gelungene Idee auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie sie umgesetzt wird."

Zudem kenne er den House-Künstler Herbert persönlich. Vor einigen Jahren hatte der Musiker bereits ein Album namens "Bodily Functions" herausgebracht, bei dem Körpergeräusche in House-Musik geschaffen worden sind. Auch deshalb erwartet der 48-Jährige ein gelungenes Projekt in der Laeiszhalle.

Sollte die Elf von Fabian Hürzeler (31) sich nicht bereits am Samstagabend einen Platz in Liga Eins sichern, wenn der aktuelle Tabellenführer Holstein Kiel einen Sieg im Top-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einfährt, wird man in dem 90-minütigen Musikstück womöglich auch Aufstiegsgesänge aus dem heimischen Millerntor zu hören bekommen.

Holen die Kiezkicker einen Dreier, werden Jubelrufe sicherlich so oder so zu hören sein - sowohl im Stadion als auch in dem nur wenige Kilometer entfernten Konzertsaal.