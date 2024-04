FC-St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich mit Blick auf die Zukunft: "Müssen den Sprint anziehen"

Hamburg - Dem Aufstieg so nah, im Kopf aber so fern: Der FC St. Pauli befindet sich inzwischen etwa bei Kilometer 38 seines Saison-Marathonlaufs und belegt Platz zwei der Tabelle. Wieso Präsident Oke Göttlich (48) dennoch die Einstellung von Trainer Fabian Hürzeler (31) unterschreibt und sich nicht zu früh freuen will.