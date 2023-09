Diagnose ist da! So schlimm hat es St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine erwischt

Jackson Irvine (30) wird dem FC St. Pauli in den kommenden Wochen fehlen. © Swen Pförtner/dpa

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat sich der Australier im Testspiel der Socceroos gegen Mexiko (2:2) einen Riss des vorderen Außenbandes im rechten Fuß sowie eine Gelenkverstauchung zugezogen.

Damit bestätigten die Mediziner der Kiezkicker die Erkenntnisse der Ärzte der australischen Nationalmannschaft.

Nach seiner Rückkehr nach Hamburg am Mittwoch hatte sich Irvine direkt zu Untersuchungen an das Trainingsgelände an der Kollaustraße begeben, um im Anschluss direkt mit seiner Reha zu beginnen.

Wie lange der 30 Jahre alte Kapitän ausfällt, ließ der Verein offen. Laut Mitteilung stehe er bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Seine Ausfallzeit dürfte sich aber mindestens bis zur nächsten Länderspielpause Mitte Oktober hinziehen. Damit fehlt Irvine am Sonntag gegen Holstein Kiel sowie bei den drei Topspielen gegen Schalke 04 (23. September), Hertha BSC (30. September) und dem 1. FC Nürnberg (7. Oktober).