Verletzungsschock bei St. Pauli: Wie lange fällt Irvine aus?

Jackson Irvine (30) hat sich beim Länderspiel verletzt. © Marcus Brandt/dpa

In der Spätphase der Partie Australien gegen Mexiko (2:2) am heutigen Sonntag musste Irvine vom Platz getragen werden. Bei einem Zweikampf in der 88. Minute knickte der Australier um und blieb mit Schmerzen liegen.

Der 30-Jährige konnte nicht weiterspielen und musste ausgewechselt werden.

Offenbar hat er sich bei dem Vorfall den Knöchel geprellt, hieß es vom Nationaltrainer Graham Arnold (60).

Vermutlich wird Irvine mehrere Wochen lang ausfallen.