Einer der besten Torhüter der Bundesliga: St.-Pauli-Keeper in der Form seines Lebens

Hamburg - Nikola Vasilj steht für den FC St. Pauli im Tor und macht dabei eine sehr gute Figur - wenn nicht sogar eine der besten. Nicht zuletzt hatte es der 29-Jährige schließlich in die Kicker-Elf des Tages geschafft.

Sowohl im Hin- als auch Rückspiel gegen den SC Freiburg hielt FCSP-Keeper Nikola Vasilj (29, l.) einen Elfmeter von Vincenzo Grifo. © Christian Charisius/dpa

Ganz besonnen macht sich der bosnische Nationalspieler aber nicht viel aus solchen Auszeichnungen.

"Es ist schön zu sehen, ehrlich gesagt. Aber insgesamt bedeutet es nicht viel. Ich würde es sofort gegen einen Punkt in München eintauschen", gab er am Dienstag nach einer sonnigen Trainingseinheit an der Kollaustraße zu.

Dass er statistisch gesehen inzwischen aber sogar zu den besten Torhütern der Bundesliga zählt, mache den Kiezklub-Keeper enorm stolz und schenke auf jeden Fall Selbstvertrauen. "Im Moment läuft es für mich persönlich wirklich gut. Ich fühle mich gut. Ehrlich gesagt habe ich mich in meinem Leben noch nie besser gefühlt. Ich bin selbstbewusst und genieße diese Saison bisher sehr."

Diese Selbstsicherheit zahlt sich nicht nur auf dem Papier, sondern vor allem auf dem Platz aus. Alleine in der laufenden Saison hielt der St.-Pauli-Torhüter drei Elfmeter - zwei davon gegen Freiburgs Linksaußen Vincenzo Grifo (31).