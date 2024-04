"Einfach kann jeder": St.-Pauli-Trainer Hürzeler will aus Frustration Begeisterung kreieren

Hamburg - Nach zwei Niederlagen in Folge steht der FC St. Pauli kurz vor seinem nächsten Auswärtsspiel gegen Hannover 96 . Cheftrainer Fabian Hürzeler (31) und seine Elf wollen eine Reaktion zeigen - was das Mindset damit zu tun hat.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31, r.) beim Hinspiel mit 96-Coach Stefan Leitl (46). © Michael Schwartz/dpa

Mit hohen Erwartungen an sich selbst, sowie die Mannschaft von Stefan Leitl (46) reist Fabian Hürzeler zusammen mit seinem Team am Samstag mit dem Bus zum Auswärtsspiel nach Hannover (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

"Mit Hannover erwartet uns eine Top-Mannschaft. Eine Mannschaft, die uns alles abverlangt", betonte der Kiez-Coach bei der Pressekonferenz am Freitag. Gemeinsam will man nach zwei Niederlagen in Folge eine "positive Reaktion" zeigen und "ein erfolgreiches Spiel machen".

Dennoch: So dramatisch, wie es nach außen dargestellt worden war, empfand der 31-Jährige die Niederlagen gegen den KSC (2:1) und die SV Elversberg (3:4) gar nicht.

"Einfach kann jeder. Du musst das schwere auf dem Weg akzeptieren, um den Erfolg dann auch wertschätzen zu können. Eine Saison wird nicht immer bergauf gehen, wird immer wieder von Fehlern begleitet. Die musst du überstehen und durchbrechen", war er sich sicher als Team gegen 96 wieder "die Werte, Tugenden und Basics" von St. Pauli auf den Platz zu bringen. Und um das zu schaffen, will man am Sonntag weniger Worte und mehr Taten walten lassen.

Und auch wenn die Erwartungen nicht nur extern, sondern auch intern "ins Immense" gestiegen seien, will sich Hürzeler nicht von seinem Weg abbringen lassen und positiv bleiben. "Es ist kein Durchmarschieren, sondern ein Marathonlauf."