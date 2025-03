Eltern von Bundesliga-Star reisen für Spiel um die halbe Welt: "Besonderer Moment"

Connor Metcalfe (25, r.) stand das erste Mal seit einem halben Jahr wieder für den FC St. Pauli in einem Pflichtspiel auf dem Rasen - und das gleich gegen Harry Kane (31) und den FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon

An den vergangenen Spieltagen hatte es der Australier bereits zweimal in den Kader der Kiezkicker geschafft, zum Einsatz kam er allerdings nicht. Und so war es ausgerechnet die Partie beim FC Bayern München (2:3), in der Metcalfe sein Pflichtspiel-Comeback gab. Nach 59 Minuten kam er für den angeschlagenen Adam Dzwigala (29) in die Begegnung.

"Ich bin glücklich, nach einem halben Jahr wieder zurück zu sein", gestand der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Ich hatte nicht damit gerechnet, so lange zum Einsatz zu kommen."

Und damit nicht genug. "Meine Eltern sind sogar aus Australien angereist und haben mich spielen sehen. Das ist ein besonderer Moment für mich", berichtete Metcalfe weiter.

Die Freude über sein Comeback auf dem Rasen war allerdings ein wenig durch das Ergebnis getrübt. "Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Kampf geliefert, die Gegentore entstanden dann vor allem aus unseren Fehlern heraus", sagte der 24-fache Nationalspieler Australiens.