Er stand seit über einem Jahr nicht mehr auf dem Platz! Bundesliga-Stürmer beendet Karriere

Simon Zoller (33) wird seine Karriere zum Saisonende beenden.

Zoller teilte die Nachricht auf seinem Instagram-Profil per Video mit. Mit einem großen "Ach" hatte er sich vor die Kamera gesetzt und sich anschließend an seine Follower gewandt.

"Ja, hier sitz' ich jetzt und will es am Ende des Tages auch nicht größer machen, als es ist", begann er den Clip. "Ich bin nervös und aufgeregt, beides gleichzeitig. Es wird so sein, dass ich gesundheitlich perspektivisch nicht mehr auf den Platz zurückkommen werde und meine Karriere zum Ende der Saison, zum 30.6., beenden werde."

Zoller fällt seit Monaten aus und hat seine letzte Partie am 16. März 2024 für die Kiezkicker absolviert.

Entsprechend sei die Entscheidung über die letzten Monate in ihm gereift, da es auch vom Kopf her immer schwieriger sei, dagegen anzukämpfen, so der Stürmer. "Ich bin happy damit, ich fühle mich gut. Es war ein Prozess, der in mir gereift ist", erklärte der 33-Jährige weiter.