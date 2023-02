Ex-St.-Pauli-Leihgabe Gyökeres vor 22-Millionen-Wechsel in die Premier League

Hamburg/Coventry - Er hat eine starke Entwicklung gemacht! Beim FC St. Pauli konnte der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres (24) während seiner einjährigen Leihe in der Saison 2019/20 durchaus überzeugen.

Viktor Gyökeres (24) lief in der Saison 2019/20 für den FC St. Pauli auf und steht nun vor einem Wechsel in die Premier League. © Uwe Anspach/dpa

Gemeinsam mit dem Norweger Leo Östigard (23/SSC Neapel) überzeugte der Schwede unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay (59) und war mit ein Garant, dass die Kiezkicker am Ende die Klasse hielten.

Nach der Saison führte Gyökeres der Weg von St. Pauli zurück zu seinem Stammverein, dem Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Dort war allerdings kein Platz für den mittlerweile 24-Jährigen, sodass er erneut ausgeliehen wurde - dieses Mal in die zweite englische Liga zu Coventry City.

Die erste Saison verlief für den Angreifer ordentlich. Am Ende wurde er für 1,2 Millionen Euro gekauft, um dann endgültig durchzustarten.

In der Spielzeit 2021/22 knipste Gyökeres in 45 Partien 17-mal und bereitete fünf Treffer vor, in der aktuellen Runde traf er nach 33 Spielen bereits 15-mal und legte erneut fünf weitere Buden auf.

Laut einem Bericht von "Givemesport" sollen nun einige Vereine aus der Premier League ihr Interesse an dem Skandinavier angemeldet haben, allen voran Leeds United, das 25 Millionen Pfund (umgerechnet 22 Millionen Euro) für ihn bieten soll.