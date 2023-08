Ex-St.-Pauli-Trainer Schultz mit Horror-Start in Basel

Mit so einem schlechten Saisonstart hatten weder der 47-Jährige noch die Verantwortlichen gerechnet. International hatte der letztjährige Halbfinalist der Conference League fest mit der erneuten Qualifikation für die Gruppenphase gerechnet, national wollte man nicht von Beginn an der Konkurrenz hinterherlaufen.

Gegen Aufsteiger Lausanne-Sport, trainiert von Ex-Bundesliga-Star Ludovic Magnin (44), setzte es vor heimischen Publikum am Wochenende eine 1:2-Niederlage in letzter Minute. "Mund abputzen", erklärte Schultz nach der Partie und sprach von einem weiteren Rückschlag.

Der ehemalige St.-Pauli-Coach hofft in Basel noch auf den einen oder anderen Transfer. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Torwart Marvin Hitz (35), bestens bekannt aus Bundesliga-Zeiten, erklärte: "Dass dieser Kader nicht reicht, ist klar. Das müssen wir ansprechen."

Die Schuld für den miserablen Start wird Schultz also (noch) nicht in die Schuhe geschoben, dennoch muss er irgendwann auch abliefern. Zunächst aber einmal wird er die anstehende Pause nutzen, um den Kader und auch die Mannschaft auf Vordermann zu bringen.

"Ich bin froh, wenn die Transfers rum sind", erklärte "Schulle" und schlägt ein wenig in dieselbe Kerbe wie sein Keeper. "Das ist ein entscheidender Punkt, der uns schon viel zu lange beschäftigt." Bis zum 1. September muss er sich allerdings noch gedulden.

Ein wenig erinnert der Start des 47-Jährigen in der Schweiz an seinen Beginn als Cheftrainer der Kiezkicker. Aus den ersten 15 Liga-Spielen holte St. Pauli in der Saison 2020/21 nur einen Sieg und stand am Ende des Jahres auf einem Abstiegsplatz.

Mit gezielten Transfers bekam Schultz noch einmal die Kurve und formte in der Folge den Verein zu einem Top-Klub der zweiten Liga.