Schock für den FC St. Pauli: Jackson Irvine fällt monatelang aus

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (32) wird bis Ende der Saison ausfallen. © Christian Charisius/dpa

Wie der Verein am Montag bekannt gab, muss der 32-jährige Australier am Dienstag in London am linken Fuß operiert werden.

Damit wird Irvine den Kiezkickern monatelang fehlen.

Der Kapitän hatte nach dem 2:1-Sieg bei Holstein Kiel Mitte April über Schmerzen in seinem Fuß geklagt, anschließend wurde eine Stressreaktion festgestellt.