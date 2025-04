FC St. Pauli: Der Irvine-Schock und die Folgen

James Sands (24, l) und Carlo Boukhalfa (25) haben gute Aussichten auf den Irvine-Ersatz. Es gibt nur ein Problem: Stand jetzt stehen beide in der kommenden Saison beim FC St. Pauli nicht unter Vertrag. © Fotomontage: David Inderlied/dpa, Harry Langer/dpa

Bislang, und so dürfte es auch bis zum Saisonende sein, hatte Carlo Boukhalfa (25) Irvine ersetzt.

Der 25-Jährige machte dies äußerst ordentlich. Der Haken an der Sache: Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Mit den Leistungen hat Boukhalfa auf sich aufmerksam gemacht.

Er selbst hatte kürzlich keinen Hehl daraus gemacht, dass ihm die Zeit, in der er nicht gespielt hat, nicht gefallen hat und sich Frust bei ihm aufgestaut hatte. Vieles hatte bislang auf einen Abschied hingedeutet, durch den Irvine-Ausfall ist eine Weiterbeschäftigung von Boukhalfa fast schon ein Muss.

Unklar ist ebenfalls noch die Zukunft von Leihspieler James Sands (24). Der US-Amerikaner hatte nach seiner Ankunft einen guten Eindruck hinterlassen, verletzte sich dann aber schwer. Sportchef Andreas Bornemann (53) hatte bereits angedeutet, die Leihe auf ein weiteres Jahr auszuweiten.

Die Hoffnung bei den Kiezkickern ist groß, dass Sands in der Vorbereitung wieder einsteigen kann. Der 24-Jährige selbst hatte vor Kurzem gesagt, er könne sich weiterhin vorstellen für St. Pauli zu spielen. Nun müssen die Vereine eine Lösung finden.

Ein Name, der schon im vergangenen Sommer gehandelt worden war, war Aljoscha Kemlein (20) von Union Berlin, der in der Meistersaison als Leihspieler Eindruck hinterließ und in Teilen schon den Irvine-Ersatz gab. Er fällt derzeit allerdings auch seit Monaten aus. Die Verantwortlichen um Bornemann und Blessin werden sich was einfallen lassen müssen.