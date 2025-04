Hauke Wahl lobt St. Paulis Entwicklung: "In der Hinrunde hätten wir verloren"

Hamburg - Er war der Fels in der Brandung! Hauke Wahl (30) hat bei St. Paulis Punktgewinn in Bremen wieder einmal eine starke Leistung abgeliefert. Nur einmal geriet er ins Wanken, aber da rettete ihn der VAR.

Über die Saison hinweg hat sich St. Pauli allerdings weiterentwickelt und einen Reifeprozess vollzogen. "In der Hinrunde hätten wir solch ein Spiel noch verloren", war sich der gebürtige Hamburger sicher. "So ist es ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung, dass wir das Spiel nicht verlieren."

Der Abwehrspieler will den Klassenerhalt so schnell wie möglich klar machen. © IMAGO / foto2press

Und so konnte Wahl am Ende mit dem einen Punkt gut leben. Schließlich könnte er im Abstiegskampf viel wert sein. "Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, am liebsten schon nächste Woche zu Hause", blickte er voraus.

In der vergangenen Saison schafften die Kiezkicker den Aufstieg am 33. Spieltag am heimischen Millerntor durch einen Sieg über den VfL Osnabrück. "Das war schon geil. Es wäre ein Meilenstein für diese Mannschaft, zu Hause den Klassenerhalt zu sichern."

Sobald St. Pauli mehr Punkte gegen den VfB Stuttgart holt als der 1. FC Heidenheim einen Tag zuvor gegen den VfL Bochum, ist der Klassenerhalt sicher. Schon bei einem gleichen Ausgang der beiden Partien ist die Relegation so gut wie vermieden, da die Kiezkicker die deutlich bessere Tordifferenz haben.

"Wir brauchen eine gute Leistung und drei Punkte", wollte Wahl gar nicht erst rechnen. "Wenn dann alles rechnerisch nicht mehr möglich ist, nehme ich die Glückwünsche auch an." Am liebsten am Samstag, ab 17.20 Uhr.