FC St. Pauli an Drittliga-Stürmer aus Spanien interessiert

Escobar wurde in der Jugend bei Espanyol Barcelona und beim FC Valencia ausgebildet, für eine Saison spielte er auch für die zweite Mannschaft des großen FC Barcelona. Anschließend führte ihn der Weg über UD Almeria, Betis Sevilla und SD Logroñés nach Vigo. Dort konnte er in der zurückliegenden Saison mit elf Treffern in 30 Partien auf sich aufmerksam machen.

Bei Morgan Guilavogui (27) müssen sich die Kiezkicker noch ein paar Tage gedulden, bis sie endlich Klarheit haben. Laut der spanischen Zeitung AS soll St. Pauli einen weiteren Stürmer am Haken haben.

Inwiefern er für St. Pauli als Erstligist eine Verstärkung darstellen würde, ist aufgrund seiner bisherigen Stationen fraglich.

In Vigo hat Escobar noch einen Vertrag bis Sommer 2029, sein Marktwert wird auf rund 300.000 Euro taxiert.

Eine Zukunft in der ersten Mannschaft hat er laut AS wohl nicht, daher strebt der 23 Jahre alter Spanier in diesem Sommer einen Wechsel an, um seine Karriere voranzutreiben.