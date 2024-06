FC St. Pauli an Drittliga-Keeper und Bayern-Youngster interessiert

Ein mögliches Szenario wäre auch, den 23-Jährigen zu holen und ihn per Leihe an einen Zweitligisten abzugeben, damit er im kommenden Sommer den Platz von Burchert, der einen Vertrag bis 2025 besitzt, einnehmen und Stamm-Keeper Vasilj Druck machen kann.

Die Mopo hat mit Ben Voll (23) dabei sogar einen Keeper ins Spiel gebracht. Der 23-jährige Schlussmann von Drittligist Viktoria Köln überzeugte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen und will sich nun bei einem höherklassigen Verein beweisen.

Yusuf Kabadayi (20) ist ins Visier der Kiezkicker geraten. © Bernd Thissen/dpa

Einen weiteren Profi brachte Sky-Reporter Florian Plettenberg (35) ins Spiel.

Auf X veröffentlichte er das Interesse der Kiezkicker an Bayern-Youngster Yusuf Kabadayi (20), der bislang in der U23 zum Einsatz kam und in der vergangenen Saison an den FC Schalke 04 ausgeliehen war.

Dort machte er mit vier Toren in 23 Spielen auf sich aufmerksam. Vor allem beim Rückspiel gegen den späteren Zweitliga-Meister zeigte der Flügelspieler eine starke Leistung und erzielte zwei Treffer beim überraschenden 3:1-Sieg von Königsblau.

Neben St. Pauli sollen auch die Glasgow Rangers und US Lecce an dem 20-Jährigen interessiert sein, der bei Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt.