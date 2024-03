FC St. Pauli: Aufstiegsparty schon gegen Hansa oder erst beim HSV?

Der FC St. Pauli könnte schon vorzeitig den Aufstieg feiern. © Daniel Karmann/dpa

Die kommenden Partien gegen den SC Paderborn am Ostersonntag (13.30 Uhr), beim KSC (6. April, 20.30 Uhr), gegen Elversberg (14. April, 13.30 Uhr) und bei Hannover 96 (21. April, 13.30 Uhr) sind nur das Vorgeplänkel auf das, was noch kommen kann.

Punkten die Kiezkicker - in der Hinrunde waren es in den besagten vier Begegnungen acht Zähler - und auch die Konkurrenz so halbwegs verlässlich weiter wie bisher, könnte sich der Hürzeler-Elf bereits am 31. Spieltag der erste Matchball ergeben. Und das ausgerechnet gegen den Erzfeind Hansa Rostock!

Die DFL terminierte die Partie am Mittwoch auf einen Freitagabend (18.30 Uhr), es wäre also angerichtet und für die Fans sicherlich ein Fest, am heimischen Millerntor den Aufstieg feiern und die Kogge weiter ins Verderben reiten zu können.

Wird der bisherige Punkteschnitt unter Trainer Fabian Hürzeler (31), der bei 2,21 Zählern liegt, beibehalten, kein unmögliches Szenario.