FC St. Pauli besteht Stresstest bei Union Berlin: "Den Zähler nehmen wir mit"

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) war mit dem Unentschieden nicht zufrieden, nahm den Punkt aber gerne mit auf die Rückreise. © Andreas Gora/dpa

Ein Fußball-Leckerbissen war diese Partie nicht, aber das war von vornherein klar gewesen. Union agierte viel mit zweiten Bällen und ging aggressiv zu Werke. St. Pauli hingegen wehrte sich nach Kräften und war am Ende aufgrund der Spielanteile nicht unglücklich über den gewonnenen Punkt.

"Den Zähler nehmen wir mit", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), der aber nicht ganz zufrieden war. "Aber der Punkt hilft uns auf jeden Fall weiter." Auch wenn die Kiezkicker den Rückstand auf Union nicht verkürzen konnten, so konnten sie ihn auf den 17. aus Wolfsburg ausbauen.

An der Alten Försterei wurde allerdings mal wieder deutlich, woran es bei St. Pauli haperte: an der Durchschlagskraft in der Offensive. Die blieb, vor allem in Person von Martijn Kaars (27), über lange Zeit blass, der Führungstreffer von Mathias Pereira Lage (29) - so sehenswert er auch war - entsprang eher dem Zufall (25. Minute).

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Blessin-Elf die erste Druckphase der Berliner überstanden. "Union hat uns am Anfang viel gestresst“, erklärte Hauke Wahl (31). Mit zunehmender Spieldauer fand das Team aber die richtige Balance, wie Blessin anmerkte.