FC St. Pauli: Blessin hat personell die Qual der Wahl

Gegen Hoffenheim am Freitag werden sie, wenn überhaupt, nur zu einem Kurzeinsatz kommen. "Das Testspiel gegen Hertha wird für sie wichtig sein, um wieder Spielzeit zu bekommen", so Blessin.

Metcalfe war seit Oktober, Wagner seit November ausgefallen. Nun sind sie wieder fit und bringen ihren Trainer in eine Art Bredouille. "An zentralen Mittelfeldspielern haben wir fast schon ein Überangebot und ich die Qual der Wahl. Connor und Robert bringen noch mal Qualität mit", sagte der 51-Jährige.

Für Connor Metcalfe (25) und Robert Wagner (21) wird es in diesem Jahr wohl eine Premiere geben. Erstmals dürfen sie wieder auf der Auswechselbank und nicht auf der Tribüne Platz nehmen. "Es spricht nichts dagegen, sie wieder in den Kader zu nehmen und einzusetzen", erklärte Blessin.

Karol Mets (31, r.) absolvierte seine letzte Partie im November gegen Bayern München. © Christian Charisius/dpa

Etwas anders sieht es hingegen bei Abwehrspieler Karol Mets (31) aus, auch wenn der Este so langsam aber sicher die Belastung wieder steigern kann. "Wir wollen ihm jegliche Zeit geben", erklärte Blessin, der seinen Schützling zur Vernunft bringen musste.

"Er wollte am Anfang mit dem Kopf durch die Wand, zu schnell zu viel." Dadurch kamen die Probleme an der Patellasehne immer wieder auf. Unter der Woche konnte er aber schon Läufe in gesteigertem Tempo absolvieren. "Das freut mich ungemein", so Blessin. "Er soll sich alle Zeit nehmen, die er braucht."

An ein Datum für eine Rückkehr wolle er schon gar nicht mehr denken, wichtig sei erst einmal, dass Mets überhaupt zurückkehre.