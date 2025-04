FC St. Pauli: Blessin kann im Nord-Duell aus dem Vollen schöpfen

Hamburg - Ähnlich voll wie auf den Hamburger Straßen ging es in der vergangenen Woche auf dem Trainingsplatz des FC St. Pauli zu. Trainer Alexander Blessin (51) kann nahezu aus dem Vollen schöpfen.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (51) kann gegen Werder Bremen bis auf Jackson Irvine (32) aus dem Vollen schöpfen. © Christian Charisius/dpa

Vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr) bei Werder Bremen gab es unter der Woche lediglich ein Fragezeichen.

"Wir haben Manolis Saliakas (28) rausgenommen und das Training reduziert. Er hatte ein leichtes Zipperlein", erklärte Blessin. "Er ist aber wieder eingestiegen. Wenn er keine Reaktion zeigt, wird er auflaufen."

Nicht einsatzfähig hingegen ist weiterhin Kapitän Jackson Irvine (32). "Da sind wir am Abklären. Noch ist nicht klar, wann er vielleicht doch zurückkommt oder wie lange er pausieren muss", sagte der FCSP-Trainer. "Es wird sich aber in den nächsten Tagen entscheiden."

Aufgrund der entspannten Personallage gibt es vor allem in der Offensive ein Hauen und Stechen um die Plätze in der Startelf. "Wir haben im Training durchgewechselt und geschaut, was passen könnte", erklärte Blessin.