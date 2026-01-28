FC St. Pauli: Blessins Wechsel fruchten und sorgen für Ekstase am Millerntor

Beim späten 1:1 gegen RB Leipzig überzeugten beim FC St. Pauli neben den vier Neuen in der Startelf auch die Einwechselspieler. Einer schoss den Ausgleich.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das war ganz wichtig! Nach dem trostlosen Derby gegen den HSV hat der FC St. Pauli am Dienstagabend im Nachholspiel gegen RB Leipzig eine Reaktion gezeigt und völlig verdient einen Zähler gegen den Champions-League-Anwärter geholt. Vor allem die Wechsel vor und in der Partie zeigten Wirkung.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) war froh über den späten Punktgewinn gegen RB Leipzig. © Christian Charisius/dpa Vier Tage nach der schlechten Leistung im Stadtderby zeigten sich die Kiezkicker wie ausgewechselt und boten RB eine Partie auf Augenhöhe. Großen Anteil hatten daran auch die vier Neulinge in der Startelf. Tomoya Ando (27) gab sein Startelf-Debüt, die rechte Seite wurde mal wieder von Manolis Saliakas (29) beackert und offensiv wirbelten Danel Sinani (28) und Ricky-Jade Jones (23). Gerade in der ersten Hälfte hielt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (52) die Räume eng und hatte viele gute Ballgewinne. Leider wurden die aber leichtfertig vergeben. "Wir waren ein bisschen fahrlässig, haben zu überhastet gespielt und hatten ein schlechtes Timing", ärgerte sich der 52-Jährige nach der Partie. Sinani und Joel Chima Fujita (23) trafen oft die falsche Entscheidung, vor allem im späteren Spielverlauf. In einigen Situationen machten sie es allerdings richtig gut und konnten so Jones mit seinem Tempo in Szene setzen. Der Angreifer hatte mehrmals die Führung auf dem Fuß, versagte aber kläglich. "An einem guten Tag macht er die vielleicht", mutmaßte Blessin. FC St. Pauli St.-Pauli-Trainer Blessin mit Déjà-vu vor Spiel gegen RB Leipzig St. Pauli machten gegen einen starken Gegner mal wieder vieles richtig, auch wenn das hohe Tempo der ersten Halbzeit nicht gehalten werden konnte - allerdings auch von Leipzig nicht.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin brachte mit Dreierwechsel neue Energie auf den Rasen