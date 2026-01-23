 8.212

St. Pauli gegen den HSV: Dieses Stadtderby hat keinen Sieger verdient!

St. Pauli gegen den HSV endet nach einer chancenarmen Partie mit einem 0:0-Unentschieden.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel, Alice Nägle

Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde empfing der FC St. Pauli den HSV zum Kellerduell in der Fußball-Bundesliga (0:0).

Das highlightarme Stadtderby endete nach 90 Minuten in einem torlosen Remis.
Das Stadtderby im ausverkauften Millerntor (29.183) endete nach highlightarmen 90 Minuten mit einem torlosen Unentschieden (0:0).

Beide Mannschaften schafften es in der ersten Hälfte nicht, die Stimmung der Ränge auf den Platz zu bringen. So plätscherten die ersten 45 Minuten ohne gefährliche Torchancen vor sich hin.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit machte zunächst Hoffnung auf mehr Spannung. Letztlich ebbte das Duell nach wenigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten schnell wieder ab.

Mit Abpfiff des Stadtderbys trennten sich beide Mannschaften schlussendlich mit einem torlosen Remis.

Die Stimmen nach dem Spiel:

In den ersten Analysen nach der Partie sind sich beide Seiten einig: Da war wenig Spannung drin. Trotzdem sind sowohl St. Pauli als auch der HSV unzufrieden mit nur einem Punkt.

FCSP-Sportchef Bornemann: "Fand uns gar nicht gut!"

"In der ersten Halbzeit fand ich uns gar nicht gut", nahm der Sportchef des Kiezklubs kein Blatt vor dem Mund im Sky-Interview nach dem Derby.

Keine Intensität, keine zweiten Bälle, keine St. Pauli Mentalität, analysierte der 52-Jährige. "Glücklich sind wir mit der Leistung insgesamt nicht!" Man nehme den Punkt jetzt dankend mit. "Wir hätten aber gerne drei gehabt", machte Bornemann aber nochmals deutlich.

Das war nicht das aufregendste Derby, musste auch der St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine nach dem Duell gegen den HSV zugeben.

Auf Nachfrage, was es denn nun brauche, um in der Liga zu bleiben, antwortete der Australier klar. "Mehr Tore und weniger Gegentore!"

Aber hinten die Null zu halten, sei der erste Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt müssen man die Balance zwischen Offensive und Defensiv einfach finden.

HSV-Coach Polzin: "Derbys spielt man, um sie zu gewinnen!"

Ein Video sollte seine Jungs daran erinnern, was im Hinspiel nicht lief, aber auch aufzeigen, welche Entwicklung die Mannschaft dann genommen habe, plauderte HSV-Coach Polzin nach dem Derby am Sky-Mikrofon aus dem Nähkästchen.

"Das hat man insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen. Haben viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben", ergänzte er Polzin recht zufrieden. Dennoch: "Derbys spielt man, um sie zu gewinnen, deshalb sind wir nicht zufrieden."

Trotzdem: Zwei Spiele hintereinander die Null zu halten, damit könne man zumindest zufrieden sein und darauf nachfolgend auch aufbauen.

HSV-Coach Merlin Polzin (M.) hätte gerne drei Punkte mit nach Hause genommen.
HSV-Coach Merlin Polzin (M.) hätte gerne drei Punkte mit nach Hause genommen.  © WITTERS

Nicolai Remberg nicht zufrieden mit einem Punkt

"Fühlt sich nicht gut an, vor allem nach der ersten Halbzeit", antwortete Nicolai Remberg auf die Nachfrage, ob er mit einem Punkt am Millerntor zufrieden nach Hause fahre.

"Uns fehlt dann so der letzte Pass und die Entscheidung vor dem Tor", so seine schnelle Analyse kurz nach Abpfiff.

Nicolai Remberg (r.) geht unzufrieden nach Hause.
Nicolai Remberg (r.) geht unzufrieden nach Hause.  © WITTERS

Kiezcoach Blessin unzufrieden mit dem Remis

"Wir haben zu wenig getan", gab Kiezcoach Alexander Blessin auf Nachfrage zu.

"Wir waren zu langsam in der Birne und sind nicht gut nachgerückt. Die zweiten Bälle sind immer beim Gegner gelandet." Man sei - besonders für ein Derby - nicht gut genug im Spiel gewesen.

Zwar sei man in Halbzeit zwei besser in die Zweikämpfe gekommen, habe den Schalter aber nicht wirklich umlegen können. "Wir müssen mit dem Punkt heute nach diesem Spielverlauf eigentlich sehr zufrieden sein."

Vuskovic wird "Man of the Match"

Vuskovic tritt als "Man of the Match" als Erstes an das Sky-Mikrofon.

"Ja, ich bin enttäuscht, ich finde, wir hätten die drei Punkte verdient", sagte der Kroate sichtlich niedergeschlagen.

Seiner Meinung nach wäre mehr als ein Punkt für die Rothosen drin gewesen. In der 54. Minute war er selbst gut zum Kopfball gekommen. Nun gelte es nach vorne zu schauen und gegen den FC Bayern noch stärker zurückzukommen.

Luca Vuskovic (M.) geht als "Man of the Match" aus der Partie.
Luca Vuskovic (M.) geht als "Man of the Match" aus der Partie.  © WITTERS

22.34 Uhr: Das war's! Schiri Welz pfeift ab

Ein müdes Stadtderby endet mit einem 0:0.

Mit Ablauf der zwei Minuten Nachspielzeit endet die highlightarme Partie torlos.

Die highlightarme Partie endet mit 0:0.
22.32 Uhr: Zwei Minuten Nachspielzeit

Schiedsrichter Welz lässt in diesem Derby nur zwei Minuten nachspielen.

22.30 Uhr: Nochmal Freistoß für St. Pauli

Gelingt der Lucky Punch aus dem Halbfeld?

