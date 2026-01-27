Kaars bleibt cool! FC St. Pauli fährt Last-Minute-Remis gegen Leipzig ein

Hamburg - Was für ein Drama! RB Leipzig hat den sicheren Sieg am Millerntor aus der Hand gegeben und beim FC St. Pauli nur einen Punkt geholt. Die Kiezkicker glichen in der Nachspielzeit vom Punkt zum 1:1-Endstand aus.

Vor der Partie hielten beide Mannschaften ein Banner mit der Aufschrift "Kein Vergeben, kein Vergessen" hoch. © WITTERS

Vor der Partie erinnerten die Hausherren am "Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" unter anderem mit einer ergreifenden Geschichte des ehemaligen jüdischen Fußballers Selig Cahn, der im KZ Auschwitz ermordet worden war.

Zudem rollten beide Teams ein Banner mit der Aufschrift "Kein Vergeben, kein Vergessen" aus.

Sportlich dominierten die Gäste aus Leipzig die Anfangsphase und hatten durch einen Pfostenknaller von Xaver Schlager die größte Chance (8. Minute). Ansonsten tat sich das Team gegen die dichte Defensive von St. Pauli schwer.

Die Kiezkicker selbst konnten sich mit zunehmender Spieldauer etwas befreien und hatten durch den pfeilschnellen Ricky-Jade Jones zweimal die Chance zur Führung, doch der Engländer vergab (18. und 21.).

Auffällig: Beide Mannschaften suchten schnell den Weg nach vorne, allerdings führte das auch immer wieder zu leichten Ballverlusten.

Vor der Pause wurde es aus Sicht der Hausherren noch zweimal brenzlig. Erst scheiterte Antonio Nusa an Nikola Vasilj (44.), in der Nachspielzeit verzog Romulo völlig freistehend.