St. Pauli empfängt Leipzig zum Nachholspiel: RB dieses Mal deutlich im Vorteil?

Hamburg - "Etwas Zählbares rausholen und noch eine Schippe drauflegen", will St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) im Nachholspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky). Vor allem, weil den Kiezkickern ein klitzekleiner Vorteil verwehrt bleibt.

Wegen der Schneemassen musste die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am 10. Januar ausfallen. © Alice Nägle/TAG24

Zwar wird das Millerntor - wegen des späten Anpfiffs der Begegnung - fast ausschließlich von Heimfans beschallt werden, was der Blessin-Elf definitiv in die Karten spielt.

Dennoch zeigt sich Leipzig am Dienstag sicherlich noch mal von einer ganz anderen Seite als am 10. Januar.

Schließlich hätten an diesem ersten Spieltag des neuen Jahres RB-Stars wie Antonio Nusa (20) verletzungsbedingt sowie Yan Diomande (19) wegen seiner Teilnahme beim Afrika Cup gefehlt.

Auch der Einsatz von Romulo (Sprunggelenkbeschwerden) wäre zum damaligen Zeitpunkt nicht zu einhundert Prozent sicher gewesen.

St.-Pauli hingegen fehlen weiterhin Spieler wie Connor Metcalfe (26, Knie), Andreas Hountondji (Haarriss) sowie nun auch Adam Dzwigala (30, fünfte Gelbe Karte).