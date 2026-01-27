St. Pauli empfängt Leipzig zum Nachholspiel: RB dieses Mal deutlich im Vorteil?
Hamburg - "Etwas Zählbares rausholen und noch eine Schippe drauflegen", will St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52) im Nachholspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky). Vor allem, weil den Kiezkickern ein klitzekleiner Vorteil verwehrt bleibt.
Zwar wird das Millerntor - wegen des späten Anpfiffs der Begegnung - fast ausschließlich von Heimfans beschallt werden, was der Blessin-Elf definitiv in die Karten spielt.
Dennoch zeigt sich Leipzig am Dienstag sicherlich noch mal von einer ganz anderen Seite als am 10. Januar.
Schließlich hätten an diesem ersten Spieltag des neuen Jahres RB-Stars wie Antonio Nusa (20) verletzungsbedingt sowie Yan Diomande (19) wegen seiner Teilnahme beim Afrika Cup gefehlt.
Auch der Einsatz von Romulo (Sprunggelenkbeschwerden) wäre zum damaligen Zeitpunkt nicht zu einhundert Prozent sicher gewesen.
St.-Pauli hingegen fehlen weiterhin Spieler wie Connor Metcalfe (26, Knie), Andreas Hountondji (Haarriss) sowie nun auch Adam Dzwigala (30, fünfte Gelbe Karte).
Die voraussichtlichen Aufstellungen:
FC St. Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Smith, Oppie - Fujita, Pereira Lage - Jones
RB Leipzig: Gulacsi - R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald - X. Schlager, Baumgartner - Diomande, Romulo, Nusa
Der TAG24-Tipp:
Die individuelle Klasse wird sich bemerkbar machen. Wenn die Offensive von Leipzig erst einmal ins Rollen kommt, sind die roten Bullen schwer zu stoppen, gerade in Hinblick auf die angeknackste Defensive der Kiezkicker. Das Team von Ole Werner (37) gewinnt die Nachholpartie mit 3:1.
