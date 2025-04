FC St. Pauli: Carlo Boukhalfa lässt seinem Frust auf dem Platz freien Lauf

St. Paulis Carlo Boukhalfa (25, l.) stochert den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Tor. © Christian Charisius/dpa

Wochenlang saß der Mittelfeldspieler nur auf der Bank, kam nur für wenige Minuten ins Spiel. Am Ostersonntag schlug nun seine große Stunde - er sollte gegen den amtierenden Deutschen Meister den Kapitän ersetzen. Und Boukhalfa tat dies mit Bravour.

In der dominanten Anfangsphase war der 25-Jährige fast überall auf dem Rasen zu finden, stopfte defensiv die Löcher, gewann viele Zweikämpfe und sorgte offensiv dazu noch für Torgefahr. "Da haben wir viel Energie gelassen", gab Boukhalfa an. In der Folge kippte die Partie ein wenig und Leverkusen kam mehr auf. "Sie haben eine brutale Qualität", musste er anerkennen.

Diese mündete schließlich nach 32 Minuten auch in einem Tor für die Werkself. "Es war unklar, wer da zum Ball geht. Schick macht es dann auch gut, aber man kann es besser machen", erklärte Boukhalfa, der zusammen mit Hauke Wahl in der Nähe des Torschützen stand.

St. Pauli ließ sich davon nicht beeindrucken, biss sich durch und wurde eben durch den Irvine-Ersatz belohnt. In der 78. Minute stocherte er einen Nachschuss über die Linie, das Millerntor kochte. "Wir haben nach dem Rückstand Moral bewiesen und sind zurückgekommen", freute er sich nicht nur über das eigene Tor. "Es war befreiend."