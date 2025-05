FC St. Pauli: Connor Metcalfe vor Finale in der WM-Quali

Connor Metcalfe (25) und Australien wollen sich für die WM qualifizieren. © Carmen Jaspersen/dpa

Für Mittelfeldspieler Connor Metcalfe (25) und Australien geht es in den letzten beiden ausstehenden Partien um alles. Die Ausgangslage in der WM-Qualifikation ist klar: Die Socceroos haben drei Punkte und neun Tore Vorsprung auf Verfolger Saudi-Arabien.

Beide Teams treffen am letzten Spieltag am 10. Juni (20.15 Uhr) in Dschidda aufeinander, es könnte also zum großen Finale kommen. Zuvor ist Australien gegen das bereits qualifizierte Japan (5. Juni, 13.10 Uhr) in Perth gefordert und kann in dem Duell mit einem Sieg so gut wie alles klar machen.

In Europa steht die Quali noch in ihren Startlöchern. Torwart Nikola Vasilj (29) will mit Bosnien-Herzegowina nach zwei Siegen zum Auftakt gegen San Marino (7. Juni, 15 Uhr) die Tabellenführung ausbauen. Anschließend steht die Mannschaft von Ex-HSV-Star Sergej Barbarez (53) noch ein Testspiel in Slowenien (10. Juni, 18 Uhr) an.