Verletzung überschattet Peinlich-Pleite von St. Pauli: "Kotzt mich mächtig an"

St.-Paulis Trainer Alexander Blessin (52) ärgerte sich nicht so sehr über die Niederlage, vielmehr schmerzte die Verletzung von Ricky Jade-Jones (22). © WITTERS

Der Engländer war erst zur Pause eingewechselt worden, vier Minuten später war die Partie für ihn schon wieder beendet. Jade-Jones war ausgerutscht und hatte sich dabei die Schulter ausgekugelt.

"Das kotzt mich mächtig an und steht über allem", sagte Trainer Alexander Blessin (52) nach der Partie. "Die Ärzte haben die Schulter wieder eingerenkt. Jetzt müssen wir gucken, ob strukturell oder an den Bändern etwas ist." Jade-Jones war noch während des Spiels mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Über das Spiel selbst wollte Blessin auch entsprechend nicht viel reden. "Ich werde nicht aufs Ergebnis gehen", erklärte er, fügte aber an, "das war jetzt nicht toll von uns." Drochtersen/Assel, das in zwei Wochen in die Regionalliga-Saison startet, war sichtbar deutlich weiter und in vielen Belangen den Kiezkickern voraus.

"Die Jungs haben so noch nie zusammengespielt", bekräftigte Blessin. "Da geht es um Abläufe und Situationen schaffen, da müssen wir noch hinkommen. Genau dafür ist die Vorbereitung da."